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Умер заслуженный артист России

Умер заслуженный артист России
Фото: teatrarmii.ru
Актера театра не стало после продолжительной болезни

Сергей Комаров скончался сегодня, 9 апреля. Об этом сообщили в Центральном академическом театре Российской Армии, где он проработал почти 50 лет.

Заслуженного артиста не стало после долгой болезни. В театре отметили его профессионализм, а также выразили соболезнования близким актера. О времени и месте прощания с артистом оркестра объявят позже, говорится на сайте.

В Театре Армии Комаров служил с 1972 г., в том числе выезжая в горячие точки и отдаленные российские и зарубежные гарнизоны в составе военно-шефских бригад. Ему удалось поработать с такими известными артистами, как Нина Сазонова, Владимир Зельдин и Лариса Голубкина.

Кроме того, Комаров играл в спектаклях известных режиссеров: "Мы – русский народ", "Севильский цирюльник" и "Танцы с учителем".

Карина СИРАЗОВА

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