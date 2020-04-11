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Брежнева показала шесть пальцев на ноге

Брежнева показала шесть пальцев на ноге
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
У жены Меладзе появилась лишняя часть тела

Вера Брежнева поделилась с подписчиками в "Инстаграм" серией кадров с фотосессии для глянца. На одном из снимков прекрасная экс-солистка "ВИА Гры" позирует в светлом полосатом костюме и бежевом микро-топе. Из-под широких штанов выглядывают босые ноги звезды, на одной из которых можно насчитать сразу шесть пальцев. 

Этот факт не остался не замеченным внимательными поклонниками, у которых знаменитость спросила, какой снимок им нравится больше. Они удивились, но сочли, что внешность артистки на пятом кадре изменилась благодаря ретуши. 

"Фотографии красивые, только вот на втором фото, фотограф фотошопом с пальчиками на ноге намудрил", "Видимо 6 пальцев на ноге это тренд года", "Что с пальцами?? Снова фотошоп на пальцах ног? Их 5,5 ... и нет большого", – прокомментировали фото интернет-пользователи.

Впрочем, большинство подписчиков на эту деталь даже не обратили внимание. Фанаты восторгались красотой Брежневой. Они не понимают, как ей в 38 лет удается выглядеть на 25, и просят раскрыть секрет. Не обошли стороной пользователи Сети и плоский живот певицы. 

"Элегантно и красиво", "Богиня красоты", " Вера вы моя Муза, пошла качать пресс", – написали поклонники. 

Ранее Брежнева в юбке с разрезом устроила зарядку. 

Полина ИВАНОВА

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