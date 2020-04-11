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Российские звезды отказываются от одежды на карантине

Российские звезды отказываются от одежды на карантине
Нюша. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press//www.globallookpress.com
Знаменитости нашли неожиданную замену нарядам

Представители российского шоу-бизнеса, как и большинство россиян, сидят на карантине дома из-за распространения коронавируса. Некоторые звезды развлекаются и веселят, заодно, подписчиков в соцсетях с помощью нового флешмоба #pillowchallenge. Его смысл в том, чтобы нацепить на себя подушку, которую можно подвязать ремнем, и сфотографироваться так.

Среди участников оказалась Нюша, которая пошутила, что выбор на подушку пал, потому что "начинают заканчиваться наряды". На фото певица с голыми ногами стоит в ванной комнате.

Поклонники отметили, что артистка прекрасно выглядит, и по достоинству оценили новую моду.

Поддержала новый тренд и ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. Артистка дополнила образ красными губами и прозрачными лодочками. 

А вот другая ведущая проекта Ксения Бородина снялась вместе с младшей дочерью Теоной. 

Участница телестройки Алена Рапунцель подошла к челленджу с креативом и выбрала розовую подушку.

Алена Рапунцель. Фото: www.instagram.com/alenatoffi_official/

А фигуристка Аделина Сотникова надела подушку в наволочке с котиками. 

Звезда "Орла и решки" Леся Никитюк пошла дальше и вместо подушки прикрылась одеялом, иронично намекнув, что в таком наряде можно было бы отправиться и на Каннский кинофестиваль.  

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как еще звезды развлекаются на карантине. 

Полина ИВАНОВА

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