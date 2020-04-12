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"Я буду думать о хорошем": Буланова раскрыла детали своей госпитализации

"Я буду думать о хорошем": Буланова раскрыла детали своей госпитализации
Татьяна Буланова. Фото: https://www.instagram.com/bulanova.official/
Состояние Татьяны Булановой врачи оценивают как стабильное

Звезда 90-х, исполнительница многих хитов 11 апреля попала в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Врачи оценили состояние Татьяны Булановой как стабильное. 

Сегодня певица поделилась подробностями о своем состоянии с журналистами. 

Певица рада, что не заразилась коронавирусом. Она отметила, что проблемы с сердцем были давно, но она боялась обратиться к врачам. В итоге все-таки решилась. Инсульта медики у Булановой не обнаружили. 

Артистка отметила, что в связи с напряженным графиком у многих артистов проявляется большое количество заболеваний. Кроме того, по словам певицы, организм "взбунтовался" из-за постоянно мелькающих в СМИ негативных новостей о коронавирусе. 

"Хочется больше оптимизма", – поделилась звезда с журналистами "Московского комсомольца". 

Певица вспомнила один из своих недавних хитов "Я буду думать о хорошем" и заявила, что, несмотря на ироничность ситуации, она будет держаться позитивного настроя. 

Напомним, что артистка до сих пор дает концерты. В прошлом году она отпраздновала 50-летие. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александра Васильева увезли в Коммунарку с подозрением на двустороннюю пневмонию. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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