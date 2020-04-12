Состояние Татьяны Булановой врачи оценивают как стабильное

Звезда 90-х, исполнительница многих хитов 11 апреля попала в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Врачи оценили состояние Татьяны Булановой как стабильное.

Сегодня певица поделилась подробностями о своем состоянии с журналистами.

Певица рада, что не заразилась коронавирусом. Она отметила, что проблемы с сердцем были давно, но она боялась обратиться к врачам. В итоге все-таки решилась. Инсульта медики у Булановой не обнаружили.

Артистка отметила, что в связи с напряженным графиком у многих артистов проявляется большое количество заболеваний. Кроме того, по словам певицы, организм "взбунтовался" из-за постоянно мелькающих в СМИ негативных новостей о коронавирусе.

"Хочется больше оптимизма", – поделилась звезда с журналистами "Московского комсомольца".

Певица вспомнила один из своих недавних хитов "Я буду думать о хорошем" и заявила, что, несмотря на ироничность ситуации, она будет держаться позитивного настроя.

Напомним, что артистка до сих пор дает концерты. В прошлом году она отпраздновала 50-летие.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александра Васильева увезли в Коммунарку с подозрением на двустороннюю пневмонию.

