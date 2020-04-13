Артиста не стало на 88-м году жизни

Французский актер Морис Барье стал еще одной жертвой эпидемии COVID-19. Он умер в ночь с 11 на 12 апреля. Об этом сообщила газета Figaro.

Как уточняет RT, коронавирус нашли у Барье несколько дней назад. Артист лечился в больнице города Монбар.

Барье сыграл во множестве кинокартин роли второго плана. В его фильмографии значатся такие знаменитые ленты, как "Беглецы" и "Папаши". Прославился же актер благодаря роли агента Шаперона в картине "Высокий блондин в черном ботинке".

Во Франции, по последним данным института Хопкинса, 133672 человека заразились COVID-19, 14393 пациента скончались.