Звезда фильма "Москва слезам не верит" вышла на связь

Раиса Рязанова в начале 2020 года пережила страшную трагедию – ушел из жизни ее единственный сын. Тогда журналисты писали, что 51-летний мужчина умер из-за оторвавшегося тромба. После случившегося новостей о звезде не было, однако сейчас сама она показалась поклонникам в социальных сетях.

Знаменитость появилась в "Инстаграм" своего друга Александра Мохова. Артисты вдвоем вышли в прямой эфир, где ответили на вопросы подписчиков. Как написал актер в социальных сетях, перед поклонниками они появляются не в последний раз, а планируют сделать это снова.

"Сегодня, у нас с Раисой Ивановной, был первый ПРЯМОЙ ЭФИР. Извините, если не ответили на все вопросы, мы просто ботаники. Не знали всех технических тонкостей", – поясняет Мохов.

Общаясь с аудиторией, Раиса Рязанова рассказала историю о том, как ее остановили полицейские. Знаменитость вышла на улицу, чтобы сходить до ближайшей аптеки, в этот момент к ней и подошли сотрудники правоохранительных органов Москвы. Они взяли у 75-летней звезды личные данные и попросили сидеть дома, – дополняет Vokrug.tv.

Как добавила сама Рязанова в социальных сетях, она хотела просто узнать, есть ли в продаже медицинские маски и антисептик, и знала, что в аптеку ей пойти можно. Актриса фильма "Москва слезам не верит" также пояснила, что штрафовать ее не стали.