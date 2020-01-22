Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

У знаменитой советской актрисы умер сын

У знаменитой советской актрисы умер сын
Раиса Рязанова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Заслуженному артисту России был 51 год

Актриса Раиса Рязанова потеряла сына. Наследник знаменитости Данила Перов скончался ночью 22 января. О его смерти сообщали на сайте театра "Содружество актером Таганки".

Подтверждает кончину сына Рязановой и ее подруга. В социальных сетях актриса Елена Скороходова написала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ее слова цитирует "ЭГ":

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб".

Данилу Перова знаменитость родила от актера Юрия Перова. Сниматься в кино он начал еще в детстве. Самыми известными его работами стали роли в фильмах "Всегда говори "всегда", "Марш Турецкого", "Универ", "Паутина", "Отель "Элеон".

Как сообщили близкие Раисы Рязановой, переживать горе ей помогает внук. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина выдвинула условия России для закупок газа

"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной

Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве

В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей