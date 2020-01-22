Заслуженному артисту России был 51 год

Актриса Раиса Рязанова потеряла сына. Наследник знаменитости Данила Перов скончался ночью 22 января. О его смерти сообщали на сайте театра "Содружество актером Таганки".

Подтверждает кончину сына Рязановой и ее подруга. В социальных сетях актриса Елена Скороходова написала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ее слова цитирует "ЭГ":

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб".

Данилу Перова знаменитость родила от актера Юрия Перова. Сниматься в кино он начал еще в детстве. Самыми известными его работами стали роли в фильмах "Всегда говори "всегда", "Марш Турецкого", "Универ", "Паутина", "Отель "Элеон".

Как сообщили близкие Раисы Рязановой, переживать горе ей помогает внук.