Солистка группы "ВИА Гра" показала откровенный танец

Эрика Герцег показала видео с развлечениями за кулисами сцены

Звезда группы "ВИА Гра" Эрика Герцег затосковала по выступлениям на карантине и опубликовала в социальной сети видео, снятое за кулисами концерта.

На архивных кадрах видно, как девушка в черном платье с экстремальными разрезами сначала дефилирует, а после кружится на месте, двигая бедрами, пишет "Пятый канал".