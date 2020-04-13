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Солистка группы "ВИА Гра" показала откровенный танец

Эрика Герцег показала видео с развлечениями за кулисами сцены

Звезда группы "ВИА Гра" Эрика Герцег затосковала по выступлениям на карантине и опубликовала в социальной сети видео, снятое за кулисами концерта.

На архивных кадрах видно, как девушка в черном платье с экстремальными разрезами сначала дефилирует, а после кружится на месте, двигая бедрами, пишет "Пятый канал". 

 

Марина МОНРО

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