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Принц Гарри лишится хобби из-за переезда

Принц Гарри лишится хобби из-за переезда
Принц Гарри. Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Герцогу Сассекскому непросто приспособиться к жизни в США

После отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей их жизнь сильно изменилась. Сейчас супруги живут в Лос-Анджелесе, однако переезд дался внуку Елизаветы II непросто. О трудностях в жизни принца рассказала приматолог Джейн Гудолл.

Приятельница принца, с которой он поддерживал связь на протяжении всего этого времени, предположила, что герцог Сассекский откажется от своего хобби – охоты на животных. Такое увлечение не одобряет его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл. Кроме того, сейчас принц Гарри столкнулся с рядом трудностей, приводит слова 86-летней Гудолл Daily Mail.

По некоторым данным, супруги останутся жить в Лос-Анджелесе, где герцогиня планирует возобновить карьеру актрисы, и даже присмотрели себе дом. Daily Mail пишет, что принц Гарри с женой уже договорились о покупке роскошного особняка за $15 млн, который раньше принадлежал Мэлу Гибсону.

Ранее супруги путешествовали по Канаде вместе с сыном Арчи. Семья самоизолировалась в особняке, чтобы не заразиться коронавирусом.

Карина СИРАЗОВА

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