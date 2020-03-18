Меган Маркл закрылась с сыном в особняке

Супруги принц Гарри и Меган Маркл остаются в Канаде вместе с наследником Арчи. Звездные родители ограничили список посетителей в их доме, бывшая актриса заставила всю прислугу постоянно ходить в резиновых перчатках из-за пандемии коронавируса.

Принц Гарри обеспокоен здоровьем своего отца принца Чарльза и королевы-бабушки, сообщает Daily Mirror. 71-летний Чарльз и 93-летняя Елизавета II входят в возрастную группу, для которой вирус COVID-19 особенно опасен.

Источники издания передают, что Гарри чувствует себя беспомощным из-за того, что разделен с семьей расстоянием и не может помочь близким. Меган Маркл в это время ужесточает меры гигиены в собственном доме.

По словам подруги семьи, принц Гарри и Меган Маркл рады, что успели провести время с родственниками в Англии до того, как ВОЗ объявила эпидемию коронавируса.

8 января супруги заявили об отказе от звания членов королевской семьи, они сохранили за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Молодые родители уточнили, что перестанут принимать государственную финансовую поддержку и будут обеспечивать себя сами.

Ранее "Утро" рассказало, что жена принца Гарри жестко прошлась по королевской семье.