Певица развлеклась на кухне

Анна Семенович нашла способ весело провести время на самоизоляции дома. Ведущая энергично потанцевала у плиты и рассказала о распорядке дня.

Певица опубликовала видео в "Инстаграм"-аккаунте, где поет свою песню на кухне, параллельно готовя еду. Семенович поделилась, что к третьей неделе карантина она успевает каждый день краситься, петь, заниматься делами по дому.

Ведущая призналась, что ей стало легче на самоизоляции после того, как она "выпила и потанцевала". Во время съемки Семенович обратилась к подписчикам и пожелала не грустить на карантине.

Комментаторы оценили танцы Семенович: "Анна семенович просто дикая львица", "Супер позитивная девушка", "Прелесть наша!", "Больше танцев!". (Орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Семенович закрылась на карантин с двумя мужчинами.