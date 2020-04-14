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Семенович выпила и станцевала на карантине

Семенович выпила и станцевала на карантине
Анна Семенович. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица развлеклась на кухне

Анна Семенович нашла способ весело провести время на самоизоляции дома. Ведущая энергично потанцевала у плиты и рассказала о распорядке дня. 

Певица опубликовала видео в "Инстаграм"-аккаунте, где поет свою песню на кухне, параллельно готовя еду. Семенович поделилась, что к третьей неделе карантина она успевает каждый день краситься, петь, заниматься делами по дому. 

Ведущая призналась, что ей стало легче на самоизоляции после того, как она "выпила и потанцевала". Во время съемки Семенович обратилась к подписчикам и пожелала не грустить на карантине. 

Комментаторы оценили танцы Семенович: "Анна семенович просто дикая львица", "Супер позитивная девушка", "Прелесть наша!", "Больше танцев!". (Орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Семенович закрылась на карантин с двумя мужчинами.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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