Примадонна схватила бывшего мужа пианистки за плечи

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в "Инстаграм" фотографию вместе с Аллой Пугачевой и бывшим супругом Арменом Джигарханяном. Артистка рассказала, что на ее глазах прошла встреча Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна, когда последний засмущался, общаясь с певицей.

"Она подошла, уверенно взяла его за плечи и сказала: "Ты смотри, какой Огурец!" Занавес", – написала пианистка, добавив, что редко видела, чтобы режиссер когда-либо робел.

Цымбалюк-Романовская также поздравила в социальных сетях Аллу Пугачеву с днем рождения. Бывшая супруга Армена Джигарханяна призналась, что видит в композициях певицы свои переживания в отношениях с мужчинами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 15 Апр 2020 в 7:30 PDT

Пианистка написала, что для нее Алла Пугачева останется артисткой "навсегда" и она не помнит свою молодость без песен Примадонной отечественной сцены.

Комментаторы оказались солидарны чувствам Цымбалюк: "Абсолютно согласна!", "Какие вы красивые", "Умница еще какая, успехов вам!". (Орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что заплаканная Цымбалюк вспомнила о Джигарханяне.