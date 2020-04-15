Пугачева смутила Джигарханяна перед Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в "Инстаграм" фотографию вместе с Аллой Пугачевой и бывшим супругом Арменом Джигарханяном. Артистка рассказала, что на ее глазах прошла встреча Аллы Пугачевой и актера Армена Джигарханяна, когда последний засмущался, общаясь с певицей.
"Она подошла, уверенно взяла его за плечи и сказала: "Ты смотри, какой Огурец!" Занавес", – написала пианистка, добавив, что редко видела, чтобы режиссер когда-либо робел.
Цымбалюк-Романовская также поздравила в социальных сетях Аллу Пугачеву с днем рождения. Бывшая супруга Армена Джигарханяна призналась, что видит в композициях певицы свои переживания в отношениях с мужчинами.
Пианистка написала, что для нее Алла Пугачева останется артисткой "навсегда" и она не помнит свою молодость без песен Примадонной отечественной сцены.
Комментаторы оказались солидарны чувствам Цымбалюк: "Абсолютно согласна!", "Какие вы красивые", "Умница еще какая, успехов вам!". (Орфография и пунктуация сохранены)
Ранее "Утро" рассказало, что заплаканная Цымбалюк вспомнила о Джигарханяне.
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