Звезда пошла на поправку

Состояние заслуженной артистки России Татьяны Булановой улучшилось. Об этом рассказала пиар-директор певицы Лариса Рассказова.



Представитель Татьяны Булановой сообщила, что состояние артистки стабилизировалось, и ее перевели из реанимации в отдельную палату.

"У нее идет улучшение. Неделю еще где-то она пролежит. У нее было подозрение на инсульт... Сейчас хорошо себя чувствует", – пояснила пиар-директор певицы в беседе с "Пятым каналом".

Буланову госпитализировали 11 апреля в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Артистка обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, были проблемы с сердцем, а также онемела рука. В клинике певицу поместили в реанимационное отделение.