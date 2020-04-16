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Появились подробности о состоянии Булановой

Появились подробности о состоянии Булановой
Татьяна Буланова. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда пошла на поправку

Состояние заслуженной артистки России Татьяны Булановой улучшилось. Об этом рассказала пиар-директор певицы Лариса Рассказова. 

Представитель Татьяны Булановой сообщила, что состояние артистки стабилизировалось, и ее перевели из реанимации в отдельную палату.

"У нее идет улучшение. Неделю еще где-то она пролежит. У нее было подозрение на инсульт... Сейчас хорошо себя чувствует", – пояснила пиар-директор певицы в беседе с "Пятым каналом".

Буланову госпитализировали 11 апреля в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Артистка обратилась к врачу, так как ее беспокоило давление, были проблемы с сердцем, а также онемела рука. В клинике певицу поместили в реанимационное отделение.  

Ольга ФЕДОРОВА

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