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Скончалась звезда культового сериала

Скончалась звезда культового сериала
Кадр из сериала "Спрут 10" (2001)
Актриса с французскими корнями умерла от сердечного приступа

В одной из больниц Рима скончалась звезда популярного итальянского детективного сериала "Спрут" Патрисия Милларде. Об этом сообщил журналист Дэвид Маджио в своем микроблоге.

По его информации, 63-летняя уроженка Франции, давно перебравшаяся в Италию, умерла еще 13 апреля в госпитале Сан-Камилло в результате сердечного приступа.

Российским кинозрителям она хорошо известна по роли неподкупной судьи Сильвии Конти в телесериале "Спрут".

Актриса родилась 24 марта в 1957 г. в Мон-де-Марсан. Дебют в кинематографе у нее состоялся в возрасте 21 года. Она играла в таких известных картинах, как "Крысиные бега", второй "Бум", "Горячий шоколад", "Жестокая справедливость", "Элен и ребята". В культовом сериале "Спрут" Милларде снялась с четвертого по десятый фильм.

С 1990-го француженка обрела вторую родину, переехав в Италию.

Маджио вспомнил, как в 2002 г. все СМИ облетела новость о том, что актриса якобы пыталась покончить жизнь самоубийством на своей римской вилле. Однако сама Милларде назвала это сообщение необоснованным и категорически опровергла.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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