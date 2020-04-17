Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный режиссер умер от осложнений коронавируса

Известный режиссер умер от осложнений коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэтр скончался из-за проблем с сердцем, вызванных COVID-19

Режиссер-документалист Александр Радов скончался после заражения коронавирусом в возрасте 79 лет. О смерти продюсера сообщили в Академии российского телевидения.

Радов попал в московскую больницу с пневмонией, вызванной COVID-19, неделю назад. Однако победить болезнь он так и не смог, говорится на странице организации в "Фейсбук".

Друг семьи – режиссер Наталья Гугуева – рассказала, что продюсера не стало днем 16 апреля. По мнению врачей, смерть наступила из-за осложнений на сердце, вызванных инфекцией. От самого коронавируса кинодеятель к тому моменту вылечился, приводит слова Гугуевой ТАСС.

Александр Радов был автором и ведущим различных телевизионных циклов, в том числе "Суть дела" и "Консилиум". Кроме того, он был режиссером фильмов об актрисе Любови Менделеевой и ученом Александре Колчаке, напоминает URA.RU. Радов также руководил крупнейшей студией документалистики "Фишка-фильм".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным

Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей