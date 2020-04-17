Мэтр скончался из-за проблем с сердцем, вызванных COVID-19

Режиссер-документалист Александр Радов скончался после заражения коронавирусом в возрасте 79 лет. О смерти продюсера сообщили в Академии российского телевидения.

Радов попал в московскую больницу с пневмонией, вызванной COVID-19, неделю назад. Однако победить болезнь он так и не смог, говорится на странице организации в "Фейсбук".

Друг семьи – режиссер Наталья Гугуева – рассказала, что продюсера не стало днем 16 апреля. По мнению врачей, смерть наступила из-за осложнений на сердце, вызванных инфекцией. От самого коронавируса кинодеятель к тому моменту вылечился, приводит слова Гугуевой ТАСС.

Александр Радов был автором и ведущим различных телевизионных циклов, в том числе "Суть дела" и "Консилиум". Кроме того, он был режиссером фильмов об актрисе Любови Менделеевой и ученом Александре Колчаке, напоминает URA.RU. Радов также руководил крупнейшей студией документалистики "Фишка-фильм".