Седокова показала откровенное фото в трусах-ниточках
Анна Седокова, запертая в своем доме из-за пандемии коронавируса, показалась с любимым мужчиной. В кадре Янис Тимма обнимает звезду, пока она фотографируется у зеркала, поставив ногу на стиральную машину. Позирует пара в одном нижнем белье.
Фотографию из ванной комнаты певица опубликовала на своей странице в "Инстаграм".
На домашний снимок бурно отреагировали в комментариях. Некоторые подписчики сделали Седоковой комплименты по поводу ее внешнего вида, оценив фигуру звезды. "Шикарно выглядите", "Бомба", – похвалили экс-солистку "ВИА Гры" подписчики.
Однако некоторые сочли фотографию вульгарной и пошлой. Певице напомнили о том, что она мать троих детей и им может быть неприятно смотреть на такие откровенные кадры. Звезду даже сравнили с Анастасией Волочковой, скандальные снимки которой нередко обсуждают в Сети.
"Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно", – написали артистке под постом. Напомнили Седоковой и недавний скандал с Сергеем Жориным. Екатерина Гордон обвинила певицу в связи с ее бывшим мужем, пока она, по ее словам, лежала в роддоме. В комментариях к новой фотографии отметили, что после таких постов не стоит удивляться репутации Анны, несмотря на ее привлекательную внешность.
Ранее Анна Седокова раскрыла свой секрет выживания во время самоизоляции.
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