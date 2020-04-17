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Иван Охлобыстин раскрыл, на что собирается променять кино

Актер намерен "питаться литературой"

Иван Охлобыстин заявил, что ему надоело сниматься в кинокартинах. При этом артист намерен продолжать играть в фильмах только потому, что эта сфера "самая денежная".

Своими размышлениями о будущем творческом пути актер поделился в эфире радио "Комсомольская правда". Охлобыстин напомнил, что отучился на режиссера, и рассказал о планах когда-нибудь сменить род деятельности.

В последнее время актер много пишет и надеется реализоваться в этом направлении. Актерский промысел он пока не планирует забрасывать, так как нужны деньги, чтобы "кормить большую семью", однако в будущем Охлобыстин серьезно намерен "питаться литературой".

Ранее заразившаяся коронавирусом дочь Ивана Охлобыстина описала странные симптомы течения болезни.

Ольга ФЕДОРОВА

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