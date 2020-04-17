Певица выбрала нестандартную одежду для фотосессии

Ани Лорак обратилась к поклонникам за помощью. В социальных сетях певица опубликовала снимки в объемных белых штанах и необычном лифчике. К центру топа пришиты веревки, висящие до колен. Артистка не может определиться, какая из фотографий ей нравится больше, поэтому и попросить подписчиков сделать выбор за нее.

Большинство поклонников Ани Лорак, а их у нее около 6,5 млн, восхищаются внешностью звезды. По их мнению, 41-летняя знаменитость прекрасно выглядит на все снимках. Однако критикам знаменитость не угодила – они смогли найти изъяны в одежде артистки.

"Конечно сложно сделать выбор, когда такая красотка. Все фото бомба!", "Везде невероятно красива", "Красивая богиня", "Ужасный стиль, классический топ и повседневные брюки. Это называют так: когда приехала из колхоза привезла колхоз с собой", "Без фотошопа ничего не останется от красоты", "Ракета и бомба", – высказались пользователи в "Инстаграм" Ани Лорак.

Чем занимается певица на самоизоляции – неизвестно. Звезда предпочитает не рассказывать поклонникам о происходящем каждый день и не разглашает детали своей личной жизни. По последним данным, Ани Лорак встречалась с молодым продюсером Егором Глебом. Об их отношениях стало известно в июне 2019 года, однако вместе ли они до сих пор не понятно.