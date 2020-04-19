Лариса Гузеева, Алла Пугачева и Ксения Собчак показали, как встречают православный праздник на карантине

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Пасхи. Люди вынуждены встречать праздник дома в режиме самоизоляции. Звезды показали, как они проводят привычные ритуалы.

Например, Ксения Собчак поучаствовала в онлайн-битве яйцами. Журналистка без футболки и в шляпе с мухоморами изобразила удар яйцом о камеру и передала эстафету другим звездам.

Отмечает праздник и актриса Любовь Толкалина. В Своем "Инстаграм" артистка рассказала, как украшала яйца. Звезда отказалась от искусственных красителей и воспользовалась вишней, луковой шелухой и сухой травой, а после делала узор акриловыми красками. В социальных сетях Любовь Толкалина подписала, что Пасха в этом году особенная.

Алла Пугачева отмечает праздник Воскресения Христова в своем замке вместе с детьми и мужем. Гарри и Елизавета к Пасхе выучили стихотворение, которым поздравили всех поклонников их семьи. Все происходящее снимал Максим Галкин, а после в кадре появилась и сама Примадонна.

Показать свой стол в воскресенье решила и Лариса Гузеева. Ведущая шоу "Давай поженимся" сняла выпечку собственного приготовления, украшенную цветной посыпкой, и крашеные яйца. На стол звезда поставила икону и горящую свечу.

Как оказалось, 19 апреля Гузеева будет отмечать не только Пасху, но и день рождения сына старшего сына Георгия.

"У меня сегодня СЫН родился! Слава Богу за все", – подписала артистка.

Обратиться к своим подписчикам в светлый праздник решила и Анастасия Волочкова. Балерина опубликовала в социальных сетях фото иконы, поздравила всех поклонников, а после похвасталась своим необычным куличом. Звезде преподнесли выпечку в виде птичьего гнезда.

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