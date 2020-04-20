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"Рыдала сутки": молодая жена Петросяна рассказала о болезни

"Рыдала сутки": молодая жена Петросяна рассказала о болезни
Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Жуткая аллергия вынудила супругу юмориста отказаться от долгожданного питомца

Татьяна Брухунова уже больше года находится на лечении ради собаки, о которой она давно мечтала. Жене Евгения Петросяна пришлось вернуть животное в питомник: у нее началась страшная аллергия. О личной трагедии Брухунова рассказала в "Инстаграм".

Супруга Петросяна поделилась, что о собаке породы сиба-ину мечтала давно, однако когда долгожданный щенок приехал домой, она тут же начала задыхаться. Анализ крови показал, что у Брухуновой жуткая аллергия на животное и, если она не избавится от щенка, то последствия будут страшными. "Мой организм категорически взбунтовался против собаки", – написала жена юмориста.

Животное вернули в питомник в тот же день. "Сутки я рыдала", – поделилась Брухунова, добавив, что еще на протяжении месяца плакала каждый день. Несмотря на то что с этого времени прошло уже полтора года, Татьяна, по ее словам, до сих пор переживает всю эту историю очень болезненно.

Жена Петросяна заключила, что корит себя за безответственность и что не проверилась на аллергию раньше. Но она надеется вылечиться и забрать собаку себе. В комментариях она рассказала подписчикам, что регулярно интересуется судьбой животного, получает фото и видео. Сиба-ину все еще живет в питомнике, где ее пришлось оставить.

Трогательный пост не оставил Инстаграм-пользователей равнодушными. В комментариях люди делились своими историями о животных и всячески поддерживали Татьяну: "Вы все правильно сделали, не вините себя", "Так растрогали!", "Сочувствую очень!"

Ранее появились слухи о том, что Петросян и Брухунова стали родителями. Мальчик якобы родился в Дубае в середине марта. 

Карина СИРАЗОВА

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