"Рыдала сутки": молодая жена Петросяна рассказала о болезни
Татьяна Брухунова уже
больше года находится на лечении ради собаки, о которой она давно мечтала. Жене
Евгения Петросяна пришлось вернуть животное в питомник: у нее началась страшная
аллергия. О личной трагедии Брухунова рассказала в "Инстаграм".
Супруга Петросяна поделилась, что о собаке породы сиба-ину мечтала давно, однако когда долгожданный щенок приехал домой, она тут же начала задыхаться. Анализ крови показал, что у Брухуновой жуткая аллергия на животное и, если она не избавится от щенка, то последствия будут страшными. "Мой организм категорически взбунтовался против собаки", – написала жена юмориста.
Животное вернули в питомник в тот же день. "Сутки я рыдала", – поделилась Брухунова, добавив, что еще на протяжении месяца плакала каждый день. Несмотря на то что с этого времени прошло уже полтора года, Татьяна, по ее словам, до сих пор переживает всю эту историю очень болезненно.
Жена Петросяна заключила, что корит себя за безответственность и что не проверилась на аллергию раньше. Но она надеется вылечиться и забрать собаку себе. В комментариях она рассказала подписчикам, что регулярно интересуется судьбой животного, получает фото и видео. Сиба-ину все еще живет в питомнике, где ее пришлось оставить.
Трогательный пост не оставил Инстаграм-пользователей равнодушными. В комментариях люди делились своими историями о животных и всячески поддерживали Татьяну: "Вы все правильно сделали, не вините себя", "Так растрогали!", "Сочувствую очень!"
Ранее появились слухи о том, что Петросян и Брухунова стали родителями. Мальчик якобы родился в Дубае в середине марта.
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