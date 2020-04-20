Седокова на карантине лишилась зубов
Неожиданное видео вызвало бурные обсуждения среди поклонников. Кадры появились в Инстаграм Анны Седоковой.
Она показала, как обходится без парикмахерской, сидя на карантине из-за коронавируса. Как выяснилось, поддерживать красоту звезде помогает ее бойфренд. На видео Янис Тимма красит любимой корни. Седокова при этом снимает процесс, наложив на себя маску, которая некоторых впечатлительных пользователей не на шутку напугала. Анна предстала без передних зубов и с сильно заросшими бровями. Таким же "красавцем" она сделала и своего мужчину.
"Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен!" – написала певица под роликом.
Она похвасталась, что на карантине они научились все делать сами, отметив, что в этом для нее – плюс самоизоляции.
Подписчики оставили под забавным видео множество комментариев. Одни напугались при виде звезды без зубов, других восхитило чувство юмора парочки и позитивное отношение к жизни даже в такой непростой ситуации (орфография и пунктуация сохранены).
"Прикольно)))Так держать" "Тебя невозможно не любить" "Мамочкии" "Вы просто супер оба))))) такое милое видео!" – написали они.
Ранее Седокова показала видео с капельницей.
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