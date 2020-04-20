Певица, которая не раскрывает свой диагноз, лечится дома

Анна Седокова вместе с возлюбленным и детьми сидит дома на самоизоляции. Однако здоровье звезды, похоже, не в полном порядке – знаменитость опубликовала фото с капельницей. Что именно происходит с организмом, артистка уточнять не стала.

"Ну что же это такое", – коротко написала Анна Седокова в "Инстаграм".

Возможно, все дело в крапивнице, которая начала мучить звезду месяц назад. Тогда знаменитость рассказывала, что болезнь вернулась к ней из-за стресса, а лечится она капельницами.

Похоже, что здоровью певицы ничего не угрожает. Сразу после капельницы она в хорошем настроении стала готовить ужин для своей семьи и пила что-то из винного бокала.

Карантин Анна Седокова переживает вместе с Янисом Тиммой, детьми и собаками. Также звезда продолжает активно вести блог в "Инстаграм", где рассказывает о своем дне и публикует снимки с любимым. Из-за одного кадра недавно разгорелся скандал.

Подписчики остались недовольны фотографией Анны Седоковой в маленьких трусах рядом с возлюбленным. Сама артистка после критики обратилась к завистниками и попросила их следить за своей жизнью и детьми.