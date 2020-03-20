Седокова резко изменилась после скандала с адвокатом
Анна Седокова решилась на кардинальные изменения – теперь у артистки волосы ярко-розового цвета. Новый имидж появился у знаменитости сразу же после скандала с адвокатом. Екатерина Гордон обвинила певицу в связи с ее бывшим мужем Сергеем Жориным. Юрист, по ее словам, лежала в роддоме, когда у ее супруга и певицы начался роман.
Звезда все обвинения отрицает. Преобразившись, она старается все время уделить своему новому проекту. Девушка решила открыть шоу, когда ее не захотели брать ни на один канал. Седокова признается, что всегда тянулась к камере, а для работы на телевидении у нее даже есть высшее образование.
"Я все время была недостаточно хороша для них. Больших боссов на ТВ, знаете как тот человек, который занимает постоянно второе место )) Да и мной очень сложно управлять, невозможно. Я же врать не люблю, не умею", - написала Седокова в "Инстаграм" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).
Получив несколько отказов, артистка решила создать шоу самостоятельно. Пользователи звезду поддерживают. Им нравятся как перемены во внешности девушки – теперь они сравнивают ее с русалкой – так и ее желание работать, создавать что-то новое.
"Анечка, вы молодец, что шли к своей мечте, а мы будем ждать шоу)", "Вы теперь, как Ариэль", "Аня – мотиватор. По-любому, получилось круто", "Какая же вы красивая", – похвалили артистку в комментариях.
Ранее "Утро" рассказывало о вернувшемся заболевании Анны Седоковой.
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