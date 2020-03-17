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Заболевшей Седоковой понадобилась капельницы

Заболевшей Седоковой понадобились капельницы
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" рассказала о своем лечении

Анна Седокова призналась подписчикам, что из-за переживаний к ней вернулась крапивница. Кожное заболевание вновь началось у артистки из-за стресса, который она испытывает. Чтобы быть в форме, певица обратилась к медикам, которые лечат ее капельницами.

В "Инстаграм"-историях экс-солистка "ВИА Гры" просит болезнь уйти и обещает победить ее, так как она все равно сильнее.

"Я тут перенервничала сильно-сильно на днях, и у меня опять вернулась крапивница", – рассказала Седокова в соцсети.

Возможно, сильные волнения знаменитости связаны с ее работой. Скоро у артистки должен выйти новый проект, посвященный отношениям. Также она занимается производством одежды собственного дизайна.

Не исключено, что стресс Седоковой был связан с тем, что США закрывает границы из-за коронавируса. Дело в том, что в Америке живет средняя дочь певицы.

В личной жизни у звезды сейчас все в порядке – уже несколько месяцев она встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. По слухам, Анна Седокова беременна от молодого спортсмена. Однако сама она пока лишь подливает масла в огонь, говоря о прибавлении в семействе, а официального заявления не сделала.

Дарья ПЕТРОВА

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