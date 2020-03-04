Седокова стала жертвой насилия
Популярная певица Анна Седокова призналась, что стала жертвой домогательств взрослого человека. Все произошло 25 лет назад, когда она была 12-летней девчонкой. Артистка решила открыть страшную тайну своего детства ради поддержки пережившей насилие в семье девушки.
"Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это... чтобы рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет, и я восхищаюсь теми, кто не молчит", – написала она в социальной сети.
Также Седокова добавила, что пишет автобиографию. И отдельную главу в ней, похоже, посвятит жуткой истории.
"Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя", – обратилась она к фанатам.
Несколько лет назад экс-солистка группы "ВИА Гра", возможно, была близка к тому, чтобы рассказать о насилии с телеэкрана. Тогда в шоу "Секрет на миллион" ей задали вопрос о том, что произошло с нею. Открыв конверт со своим главным секретом, артистка не стала говорить правду, заявив, что "это все прошлое, от которого я бежала всю свою жизнь".
Раскрыть правду Седокова решила только спустя несколько лет и призвала прекратить обесценивать себя, свою душу и свои мечты, передает URA.RU. Под публикацией в "Инстаграм" она получила мощную поддержку от подписчиков.
"Аня, люблю тебя за честность", "Очень сильный пост", "Браво, Анна", "Так хорошо сказано, не знаю, как подобрать слова, чтобы восхититься этими мыслями", "Спасибо за правду, Анна", "Подписываюсь под каждым словом, как всегда в душу", – прокомментировали они.
Сейчас в личной жизни Анна Седоковой все хорошо. Она счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. По слухам, скоро у пары может появиться ребенок, который станет для певицы четвертым.
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