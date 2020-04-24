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"В доме есть все необходимое": Асмус записала роды в ванной на видео

"В доме есть все необходимое": Асмус записала роды в ванной на видео
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" опубликовала неожиданные кадры

После того, как Кристина Асмус появилась перед подписчиками с беременным животом, их ждало еще одно потрясение. Спустя несколько дней после актриса показала роды.

На видео кричащая Асмус лежит в воде в ванне и изображает появление ребенка на свет. Правда, в итоге оказывается, что "родила" она мягкую игрушку.

"Роддома закрыты, акушеры на самоизоляции (…) В доме есть все необходимое для комфортных родов – удобная ванная, муж", – иронично комментировала происходящее Кристина.

С помощью ролика звезда продолжила рассказывать о сериале, где играет беременную.

При этом она призвала поклонников, которые приняли прошлую шутку за чистую монету, прекратить ее поздравлять и расспрашивать о ребенке.

"Господа, я НЕ беременна! Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол)))))" – написала она.

Напомним, ранее Асмус снялась с округлившимся животом и сообщила о приятном событии. Как выяснилось, ей предложили роль в новом сериале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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