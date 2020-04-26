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Умер российский певец

Умер российский певец
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Артист скончался на 73-м году жизни

Солист Кубанского казачьего хора, заслуженный артист Украины Владимир Турченко умер 23 апреля. Об этом сообщили его коллеги на сайте хора. 

Что стало причиной смерти музыканта, неизвестно. Похороны Турченко состоятся на кладбище хутора Ленина 26 апреля в Краснодаре. 

Артист родился в селе Андреевка под Белгородом в 1947 году. Первым местом его работы стал ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского Флота. В это время его визитной карточкой была песня "Севастопольский вальс". 

Турченко побывал с гастролями во многих странах. В Кубанский казачий хор артист попал в конце 1980-х годов. Известный краснодарский баритон исполнял такие композиции, как "Хлеб – всему голова", "Боже Всэсыльный" и "Дэ Крым за горамы".

Полина ИВАНОВА

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