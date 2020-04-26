Телевеущая решила заступиться за звезду "Орла и решки"

Ксения Собчак заявила, что видит свой долг в том, чтобы поддержать Регину Тодоренко, на которую обрушилась волна критики после слов о домашнем насилии. Теледива отметила, что ее коллега уже не раз извинилась за свое высказывание, но толпе этого мало.

"С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда "все на одного"", – разразилась Собчак в "Инстаграм".

Она добавила, что дело не в словах телеведущей, а в том, что людям нравится "уничтожать очередную знаменитость". Супруга Константина Богомолова подчеркнула, что она против домашнего насилия и против мнения, что жертва виновата сама. Однако Собчак обратила внимание на то, что она также против массовой травли из-за "неосторожного или глупого слова".

Телеведущая считает, что проблема не в том, что люди ошибаются, говоря необдуманные вещи, а в том, что народ до сих пор не понимает, что такое феминизм, и рассматривает это, как то-то плохое. По мнению Собчак, именно эту проблему и нужно искоренять, создавая позитивную повестку и просвещая людей, а не травить Тодоренко.

Ранее известный журнал лишил Регину Тодоренко звания "Женщина года" после того, как разразился скандал. Звезда "Орла и решки" заявила в двух интервью, что женщины порой сами виноваты в домашнем насилии.