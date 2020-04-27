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Появились подробности второй свадьбы принца Гарри в Голливуде

Появились подробности второй свадьбы принца Гарри в Голливуде
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Герцоги Сассекские могут устроить повторную церемонию после переезда в США

Принц Гарри и Меган Маркл поженятся во второй раз спустя два года после официального бракосочетания. Об этом пишут СМИ.

После переезда в США супруги повторно обменяются клятвами, сообщает источник из королевской семьи. По слухам, церемония будет скромной и пройдет на берегу океана.

Герцоги Сассекские, которые отказались от королевского титула и теперь живут в Лос-Анджелесе, решились на такой шаг не только из-за недовольства своей пышной свадьбой в Великобритании, пишет Heat World. Повторная церемония даст внуку Елизаветы II право официально работать в США.

Однако новость о свадьбе – всего лишь слухи, считают журналисты Gossip Cop. Обмен клятвами не является официальной церемонией, кроме того, из-за пандемии коронавируса провести торжество в ближайшее время точно не получится, пишет издание. Сами же герцоги Сассекские эту информацию никак не комментируют.

От покупки роскошного особняка Мэла Гибсона супруги пока отказались, передает "Царьград". После переезда в США принц Гарри с женой занимаются благотворительностью – помогают с доставкой продуктов всем нуждающимся во время вспышки COVID-19.

Карина СИРАЗОВА

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