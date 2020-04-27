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Российский продюсер ушел из жизни из-за воспаления легких

Российский продюсер ушел из жизни из-за воспаления легких
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрию Найденову было 42 года

Умер креативный продюсер радио "Звезда". Мужчину госпитализировали в больницу около десяти дней назад. В столичной клинике ему диагностировали воспаление легких, однако спасти Найденова не удалось.

О смерти работника радиостанции сообщили его коллеги в социальных сетях. В Facebook они рассказали, что Дмитрий Найденов работал на радио "Звезда" более десяти лет и за это время успел создать множество передач.

Дарья ПЕТРОВА

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