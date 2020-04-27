Дмитрию Найденову было 42 года

Умер креативный продюсер радио "Звезда". Мужчину госпитализировали в больницу около десяти дней назад. В столичной клинике ему диагностировали воспаление легких, однако спасти Найденова не удалось.

О смерти работника радиостанции сообщили его коллеги в социальных сетях. В Facebook они рассказали, что Дмитрий Найденов работал на радио "Звезда" более десяти лет и за это время успел создать множество передач.