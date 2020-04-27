Кошкина показала обнаженное фото
Известная актриса Яна Кошкина решила порадовать подписчиков новым кадром в "Инстаграм". На фотографии звезда ситкома "ЧОП" предстала обнаженной, чем привлекла немалый интерес к публикации. Актриса стоит спиной к объективу, из одежды на ней – только черные перчатки.
Смелая фотография и красивое, спортивное тело молодой артистки вызвали волну комплиментов: "Ты идеальная женщина!", "Классное фото!", "Очень изящная спина", – восторгаются фанаты девушки.
Снимок Кошкина сопроводила загадочной подписью "Этот долгожданный день". Так что помимо любования красотой известной актрисы, подписчики попытались разгадать, чего же она ждет. Однако девушка проигнорировала многочисленные вопросы поклонников и сохранила в тайне, какому событию посвящен откровенный кадр.
Отметим, в период самоизоляции активность звезд в социальных сетях значительно возросла – знаменитости ведут прямые эфиры, участвуют в онлайн-соревнованиях, выкладывают много фото и видео-контента.
Ранее Яна Кошкина решилась обнажить перед подписчиками грудь.
Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- От коронавируса скончался один из последних узников Освенцима
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
Здоровье
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
- Российский медик подтвердил бесполезность имбиря и лимона во время эпидемии
- Для мужчин после 40: утренняя зарядка укрепит здоровье
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик