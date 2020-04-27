Звезда сериала "ЧОП" позировала спиной без одежды

Известная актриса Яна Кошкина решила порадовать подписчиков новым кадром в "Инстаграм". На фотографии звезда ситкома "ЧОП" предстала обнаженной, чем привлекла немалый интерес к публикации. Актриса стоит спиной к объективу, из одежды на ней – только черные перчатки.

Смелая фотография и красивое, спортивное тело молодой артистки вызвали волну комплиментов: "Ты идеальная женщина!", "Классное фото!", "Очень изящная спина", – восторгаются фанаты девушки.

Снимок Кошкина сопроводила загадочной подписью "Этот долгожданный день". Так что помимо любования красотой известной актрисы, подписчики попытались разгадать, чего же она ждет. Однако девушка проигнорировала многочисленные вопросы поклонников и сохранила в тайне, какому событию посвящен откровенный кадр.

Отметим, в период самоизоляции активность звезд в социальных сетях значительно возросла – знаменитости ведут прямые эфиры, участвуют в онлайн-соревнованиях, выкладывают много фото и видео-контента.

Ранее Яна Кошкина решилась обнажить перед подписчиками грудь.