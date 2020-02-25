Аппетит поклонников актриса раздразнила прелестными формами

Модель Яна Кошкина выложила в "Инстаграм" снимок, на котором, опираясь о стол, стоит в расстегнутой блузке, обнажающей бюстгалтер. Фотографию сопровождает провокационная подпись: "Что бы такое вкусненькое приготовить сегодня на ужин? Шампанское уже охлаждается".

Подписчики бурно отреагировали на новый снимок. Некоторые даже дали несколько советов звезде, чем ей лучше всего отужинать.

Актриса явно получает удовольствие от демонстрации своего бюста. Так, на днях у Яны на странице появилось фото с глубоким декольте, выложенное по случаю прихода весны. А в январе Кошкина сходила в шокирующем наряде на премию "Золотой орел".