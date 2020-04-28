Развод и смерть сына: что пережили актеры сериала "Паромщица"
Сериал "Паромщица", полюбившийся зрителям, наполнен любовными переживаниями, трагическими событиями и интригами. Драмы главным героям картины пришлось переживать не только на экране, но и в жизни.
Глафира Тарханова редко оказывается в центре внимания прессы из-за скандалов. Однако случаются и исключения. Несколько лет назад знаменитость не пустили в самолет, что произошло с ней не в первый раз.
Артистка прибыла в аэропорт вовремя с билетами на руках, однако на борт она так и не попала из-за проблем авиакомпании – зарегистрировать Тарханову на рейс просто не получилось, о чем она сама рассказала в социальных сетях.
Еще одна драма развернулась в личной жизни главного героя. Александр Ратников и его супруга Анна Тараторкина, игравшая в сериале "Гадалка", развелись. Они были вместе более 10 лет, однако отношения в паре были не самыми лучшими: держал супругов вместе их сын.
Как сообщали журналисты, Новый год в 2020 году они встречали уже по отдельности. Тараторкина сама подала на развод с Ратниковым, дополняет StarHit.
Раиса Рязанова в начале 2020 года пережила страшную трагедию – ушел из жизни ее единственный сын. По информации СМИ, мужчина умер из-за оторвавшегося тромба. Актриса тяжело переживала смерть близкого человека. На похоронах она появилась вместе с внуком, долго плакала у гроба родственника и что-то шептала.
Событиями наполнена личная жизнь Елены Дудиной, сыгравшей в сериале "Паромщица". Сейчас знаменитость замужем за российским актером Анатолием Руденко. Артистка признается, что ревнует супруга к его красивым партнершам по съемкам.
В одном из интервью Дудина рассказала, что при знакомстве с будущим мужем была несвободна, как и он. Однако это не остановило блондинку, которая готова к конкуренции – так сама она заявила в разговоре с "ЭГ". О личной жизни звезды до брака с Анатолием Рудиным известно мало. Девушка добавляет, что до сих пор хранит в тайне свои прошлые романы.
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