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Дочь Абрамовича снялась в красном купальнике

Дочь Абрамовича снялась в красном купальнике
София Абрамович. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch
На фото София нежится в живописной лагуне

Дочь миллиардера Романа Абрамовича София поделилась новым кадром с подписчиками. Девушка предстала перед поклонниками в закрытом ярком купальнике. Наследница Абрамовича плескается в лазурных водах живописной лагуны и явно наслаждается жизнью.

Девушка не стесняется демонстрировать пышные формы и нередко появляется на фотографиях в коротких платьях, шортах или купальнике. Судя по комментариям под постами, фанатам нравятся такие наряды Софии.

"Ты – мечта!", "Вау!" "Стройная", – расхваливают наследницу Абрамовича подписчики.  


Девушка часто делился с поклонниками красочными фотографиями. Дочь Абрамовича много путешествуют и ведет активный образ жизни. Наследница миллиардера занимается конным спортом и очень любит животных – на ее странице часто появляются фотографии в обнимку с собаками.

Напомним, София –  третий ребенок от брака Романа Абрамовича с Ириной. Девушка постоянно проживает в Великобритании. Полтора года назад она успешно закончила престижный лондонский колледж Royal Holloway, где обучалась менеджменту и маркетингу.

Ранее дочь Абрамовича опубликовала откровенное фото на фоне пальм.

Ольга ФЕДОРОВА

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