Певица предстала перед подписчиками обнаженной

Наталья Чистякова-Ионова показала откровенный кадр в своем "Инстаграм". Из одежды на звезде – только прозрачный дождевик. Глюкоза позирует боком, прикрыв грудь руками. По какому поводу она решила опубликовать снимок, певица не пояснила, оставив под фото лишь два смайла, изображающие дождь и зонтик.

Пользователи засыпали артистку комплиментами. Наталья роскошно выглядит, заявили они, отдельно отметив ее фигуру.

"Богиня", "Бесподобна", "Какая красотка Глюкоза", "Потрясающая фигура и фото, идеальная ты", - написали комментаторы.

Глюкоза следит за своей физической формой – она регулярно показывает в соцсети, как занимается йогой. В питании звезда тоже избирательна – недавно она раскрыла секрет, как ей удается оставаться стройной. Оказалось, что Наталья отказалась от продуктов и блюд, содержащих глютен. Также в ее рационе много свежих овощей. Но и побаловать себя певица не забывает – иногда ест на завтрак блинчики.