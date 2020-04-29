Глюкоза опубликовала фото в одном прозрачном дождевике
Наталья Чистякова-Ионова показала откровенный кадр в своем "Инстаграм". Из одежды на звезде – только прозрачный дождевик. Глюкоза позирует боком, прикрыв грудь руками. По какому поводу она решила опубликовать снимок, певица не пояснила, оставив под фото лишь два смайла, изображающие дождь и зонтик.
Пользователи засыпали артистку комплиментами. Наталья роскошно выглядит, заявили они, отдельно отметив ее фигуру.
"Богиня", "Бесподобна", "Какая красотка Глюкоза", "Потрясающая фигура и фото, идеальная ты", - написали комментаторы.
Глюкоза следит за своей физической формой – она регулярно показывает в соцсети, как занимается йогой. В питании звезда тоже избирательна – недавно она раскрыла секрет, как ей удается оставаться стройной. Оказалось, что Наталья отказалась от продуктов и блюд, содержащих глютен. Также в ее рационе много свежих овощей. Но и побаловать себя певица не забывает – иногда ест на завтрак блинчики.
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