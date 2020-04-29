У Глеба Самойлова случился острый приступ панкреатита

О госпитализации бывшего фронтмена легендарной рок-группы "Агата Кристи" и лидера группы The MATRIXX сообщается на странице последней в Фейсбук.

Из-за срочной госпитализации Глеба Самойлова, у которого случился острый приступ панкреатита, группа перенесла онлайн-концерт, запланированный на четверг, 29 апреля. Он состоится 10 мая. Сейчас Самойлов в стабильном состоянии, за ним наблюдают медики.

"Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям",

– говорится в сообщении.

Менеджеры группы успокоили тех, кто купил билеты, добавив, что все они действительны, а концерт обязательно состоится.