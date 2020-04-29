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Легендарного российского рок-музыканта срочно увезли в больницу

Легендарного российского рок-музыканта срочно увезли в больницу
Глеб Самойлов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У Глеба Самойлова случился острый приступ панкреатита

О госпитализации бывшего фронтмена легендарной рок-группы "Агата Кристи" и лидера группы The MATRIXX сообщается на странице последней в Фейсбук.

Из-за срочной госпитализации Глеба Самойлова, у которого случился острый приступ панкреатита, группа перенесла онлайн-концерт, запланированный на четверг, 29 апреля. Он состоится 10 мая. Сейчас Самойлов в стабильном состоянии, за ним наблюдают медики.

"Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям",

говорится в сообщении.

Менеджеры группы успокоили тех, кто купил билеты, добавив, что все они действительны, а концерт обязательно состоится.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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