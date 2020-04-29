Утро.ру собрало яркие высказывания юмориста

Меткие шутки Михаила Жванецкого практически моментально уходят в народ. Любимый сатирик россиян метко и едко высказывается практически на все злободневные темы, тонко подмечая самые острые моменты.



Предлагаем вспомнить самые смешные короткие шутки Жванецкого.

Про работу

Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы.

Лучше получить маленький доллар, чем большое спасибо.

В России есть два типа начальников – самодуры и самородки. Вторых пока не видно.

Рожденный ползать – везде пролезет.

Про ум

Все люди братья, но не все по разуму.

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает так, что возраст приходит один.

Про друзей

Друзья познаются в беде. Если их при этом удается найти.

Про деньги

Считать деньги в чужом кошельке гораздо легче, если его отнять

Про счастье

Много ли нужно человеку для полного счастья? Мало! Но только надо, чтобы у других при этом было еще меньше...

Ранее Утро.ру публиковало подборку лучших шуток Михаила Задорнова.