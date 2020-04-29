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"Водолаз": Валерия обсмеяла мужа за защиту от коронавируса

Певица показала Иосифа Пригожина после похода в аптеку

Вид супруга насмешил Валерию до слез.

Судя по видео, которое звезда выложила в Инстаграм, продюсер весьма основательно подходит к вопросам защиты от коронавируса. Так, для похода в аптеку он надел очки для дайвинга.

"Захожу на кухню, а там водолаз. Защита – наше все", - написала Валерия.

На кадрах вернувшийся домой Пригожин с серьезным видом измеряет температуру прямо в тех же очках, приложив специальный прибор ко лбу. Со здоровьем продюсера, к счастью, все в порядке – 36,7 – показал он результат смеющейся жене.

Пользователи вместе с Валерией от души посмеялись над забавным видео.

"Не пойму что с Йосом...Брови выщипал?" "нет же! Волосы нарастил!" "Это я, когда иду мыть голову с нарощенными ресницами" "Шок контент",

– написали комментаторы.

Ранее Пригожина разозлили россияне, нарушающие карантин, и он накинулся на них с критикой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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