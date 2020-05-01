Влад Топалов призывает к прекращению ненависти в адрес его супруги

Популярный некогда исполнитель, а сегодня – супруг скандально известной теледивы Регины Тодоренко поделился с подписчиками своим мнением по поводу поднявшегося в СМИ шума из-за высказывания его жены. Влад Топалов призвал всех двигаться дальше и перестать злиться друг на друга. Сам певец, по его утверждению, уже устал от ненависти, которая вылилась на его семью в последнее время.

“Что скажете.....? "За"? Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого”, – пишет Топалов на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее Регина Тодоренко в одном из интервью сообщила, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в том, что мужья их бьют. После этого девушку лишили многих контрактов и звания “Женщины года”. Сообщается, что один рекламный проект с участием Тодоренко оценивался в 18 миллионов рублей.

Сама телеведущая пыталась извинится за свои высказывания несколько раз, но пока публика не останавливается в своих гневных порывах не только в адрес Регины. Под раздачу периодически попадают и муж ведущей, и даже полуторагодовалый сын.

После разразившегося скандала Тодоренко решила исправить ситуацию и заявила о намерении снять документальный фильм о жертвах домашнего насилия, чтобы поддержать их в трудной ситуации.