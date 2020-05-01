Девушка не поладила с правоохранительными органами

Алена Кузнецова, получившая известность после ряда скандалов, случившихся за время телестройки, стала фигурантом уголовного дела. Девушка поссорилась с правоохранительными органами, после чего ее обвинили в оскорблении власти. Однако она настаивает, что полицейские сами спровоцировали агрессивный выпад с ее стороны.

Все началось, когда девушка вызвала такси, чтобы добраться домой. Во время поездки она поссорилась с водителем и для решения конфликта пришлось вызвать сотрудников полиции. Блюстители порядка потребовали от участников разборки паспорта, однако у Алены его при себе не было. Тогда полицейские стали пробивать девушку по базе и выяснили, что раньше ее звали Алексей. Кузнецова утверждает, что сотрудники стали издеваться над ней после обнаружения необычных деталей из ее прошлого.

“Я, защищая себя, отвечала на их оскорбления. И теперь мне хотят приписать вот эту статью за оскорбление сотрудника полиции, хотя они тоже очень хорошо меня оскорбляли”, – приводит ее слова РИА ФАН.

Девушка утверждает, что одними грубостями все не ограничилось. По ее словам, сотрудники позволили себе ее толкнуть и разбили косметичку. Кузнецова не исключает, что могла быть груба по отношению к полицейским, но и не считает, что они в праве позволять себе все, что угодно.

После конфликта с представителями власти на Алену Кузнецову завели дело. Она ответила жалобой в прокуратуру на действия сотрудников правоохранительных органов.