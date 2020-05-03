Шаляпин на карантине впал в депрессию

Бывший возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской пожаловался, что ему не хватает одежды

Прохор Шаляпин в самоизоляции развлекает себя и подписчиков, записывая видео. Певец часто выкладывает шуточные ролики. В этот раз артист решил сострить по поводу своего "скудного" гардероба.

В сторис Инстаграм Шаляпин выложил кадры, где, вздыхая, бродит по огромной комнате, увешанной одеждой, и жалуется, что ему нечего надеть и обуть.

"Депрессия накрыла, голова кружится", – ухмыляясь, посетовал Прохор.

Ранее Шаляпин откровенно рассказал подруге об интимных фантазиях.

"У меня много фантазий, они даже не для эфира. Оказаться на необитаемом острове и вокруг меня куча рабынь и рабов. И чтобы они делали все, что я скажу. Режиссировать самое интересное и участвовать так, как я захочу", – говорил тогда белозубый красавчик.