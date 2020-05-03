Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Седокова на прогулке разделась до белья

Седокова на прогулке разделась до белья
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Певица вырвалась ненадолго из дома и подставила тело солнцу

Анна Седокова поделилась с подписчиками счастливым моментом из жизни – в режиме самоизоляции многим поднимают настроение даже мелочи, которые раньше были вполне привычны.

Звезду порадовала прогулка с собакой. Погода в воскресный майский день выдалась на редкость хорошая – +20, сообщила Седокова. Она похвасталась, что у ее дома есть лес и речка. На природе, под теплым солнцем певица не устояла перед соблазном позагорать и, раздевшись до спортивного лифчика, улеглась на травку. Снимок она опубликовала в своем Инстаграм.

"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку ( землю😂) и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках 🤣 и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями", – написала она под кадром.

Также она поинтересовалась мнением подписчиков относительно открытия границ. Многие в комментариях с сожалением констатировали, что путешествовать, судя по всему, народ сможет нескоро.

Ранее Седокова взорвалась из-за обвинений в интрижке с женатым адвокатом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"

Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ

В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая

Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей