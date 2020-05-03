Певица вырвалась ненадолго из дома и подставила тело солнцу

Анна Седокова поделилась с подписчиками счастливым моментом из жизни – в режиме самоизоляции многим поднимают настроение даже мелочи, которые раньше были вполне привычны.

Звезду порадовала прогулка с собакой. Погода в воскресный майский день выдалась на редкость хорошая – +20, сообщила Седокова. Она похвасталась, что у ее дома есть лес и речка. На природе, под теплым солнцем певица не устояла перед соблазном позагорать и, раздевшись до спортивного лифчика, улеглась на травку. Снимок она опубликовала в своем Инстаграм.

"Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку ( землю😂) и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть чуть и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках 🤣 и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями", – написала она под кадром.

Также она поинтересовалась мнением подписчиков относительно открытия границ. Многие в комментариях с сожалением констатировали, что путешествовать, судя по всему, народ сможет нескоро.

Ранее Седокова взорвалась из-за обвинений в интрижке с женатым адвокатом.