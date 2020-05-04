Рэпер поздравил супругу с днем рождения ярким снимком

Анастасии Каменских 4 мая исполнилось 33 года. По этому случаю супруг певицы Потап опубликовал в "Инстаграм" трогательный пост с признанием в любви к своей жене, сопроводив его откровенным кадром. На фото артистка позирует на пляже в черном купальнике. Трусы знаменитость натянула до талии.

"Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды", – начал свое послание жене рэпер.

Потап добавил, что на всю жизнь обласкан красотой Каменских и очарован ею. Продюсер также отметил, что он самый счастливый мужчина на свете, и признался, что любит "своего лягушенка", как он ласково называет жену и музу.

Каменских поблагодарила Потапа за такое поздравление. Поклонники также принялись желать Анастасии счастья и здоровья. Некоторые отметили, что рэпер довел их до слез своими трогательными словами. Многие обратили внимание на то, что так любить невозможно, а чувства пары ощущаются даже на расстоянии.

"Любовь которая чувствуется, через обычные слова", "Как трогательно", "До мурашек!", " Какие же вы классные", – прокомментировали послание Потапа Каменских фанаты пары.

Ранее Каменских в узком топе сыграла на сковородках.