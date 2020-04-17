Жена рэпера Потапа показала, как проводит время в самоизоляции

Настя Каменских порадовала поклонников новым видео. В ролике украинская певица в спортивном топе и джинсах встала к плите, чтобы приготовить "рок-н-рольный ужин". Артистка не стала делиться кулинарными секретами, а начала бить лопатками по пустой сковороде, изображая, что играет на барабанах.

"Это мой рок-н-ролльный ужин, детка", – написала жена рэпера Потапа в "Инстаграм".

Подписчики Насти Каменских на ее видео отреагировали резко. По их мнению, карантин идет звезде не на пользу – она начинает вести себя, как ребенок. Поклонники певицы не столь критичны – они восхищаются внешностью красивой брюнетки и ее стройностью.

"Настя впадает в детство, это да...уровень подростка", "Ты красотка", "Круто, как и всегда", "Хорошо, что не в бикини", "Карантин сказывается", "Готовить придется Потапу", – прокомментировали видео в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены).

На самоизоляции Настя Каменских решила не терять времени даром. Она учит своих подписчиков правильно питаться и проводит для них тренировки в прямом эфире. Один из секретов ее стройности – необычные приседания. Вместе со звездой спортом занимаются около 100 тыс. ее поклонников.

Ранее Настя Каменских станцевала в необычном наряде с цепями.