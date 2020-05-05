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Популярного российского актера экстренно госпитализировали

Популярного российского актера экстренно госпитализировали
Сергей Лавыгин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
СМИ утверждают, что мужчина упал прямо возле подъезда

Актер телесериала “Кухня”, полюбившийся зрителю в роли легкомысленного повара Сени, Сергей Лавыгин был в срочном порядке доставлен в больницу. 

Сообщается, что артист поскользнулся на ступеньке и упал прямо возле подъезда собственного дома. В результате Сергей ударился головой и ему потребовалась помощь медиков. Это подтвердил источник, близкий к актеру, изданию "Комсомольская правда".

Врачи, прибывшие на место, приняли решение Лавыгина госпитализировать. Сейчас он находится в больнице под наблюдением специалистов.

Отметим, что Сергей около 5 лет был постоянным актером комедийного сериала “Кухня”, а также принимал участие во всех смежных полнометражных проектах. В конце января он женился на актрисе Марии Луговой.

Евгения НАГОРСКАЯ

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