Комментатор намекнул на ревность юмориста

Дмитрий Губерниев рассказал, что многие звезды считают его своим любимым комментатором. Например, София Ротару, по его словам, признавалась ему в симпатии.

Во время интервью изданию "Спорт Экспресс" комментатор подметил, сама Примадонна когда-то мечтала вести с ним одно шоу.

Губерниев рассказывает, что несколько лет назад, каждый раз, как они виделись на светским мероприятиях с Пугачевой, они всерьез планировали обговорить детали сотрудничества. Тогда речь шла о ведении ледового шоу на известном телеканале. Но такое тесное общение не порадовало супруга певицы Максима Галкина.

По словам комментатора, юморит подошел к нему и попросил не отвлекать исполнительницу такими разговорами, поскольку она устала. Губерниев попросил Галкина не ревновать и сообщил, что у него еще будет время поговорить с супругой дома.

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