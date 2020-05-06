Певица показала, чем занимается на карантине

Известная певица Нюша порадовала подписчиков красивым танцем в купальнике. Видеоролик домашнего выступления певица разместила на своей страничке в "Инстаграм".

Девушка оделась в закрытый купальник и накидку и станцевала под зарубежную композицию. "У вдохновения нет расписания", – подписала ролик знаменитость.

Поклонники творчества Нюши по достоинству оценили пластичность и грацию певицы. "Очень красиво получилось!", "Спасибо за видео!", "Самая красивая", – прокомментировали пост с видеороликом восторженные фанаты.

Подписчики поблагодарили певицу за красивые кадры и пожелали дальнейших успехов в творчестве. Некоторые вспомнили о недавней совместной песне Нюши с Егором Кридом и предложили артистке записать подобное видео и на этот трек.



Напомним, Нюша Шурочкина в 2017 г. вышла замуж за политика Игоря Сивова. Пара воспитывает дочь Симбу. До этого вся страна наблюдала за ее отношениями с известным певцом Егором Кридом.

У звездной пары был яркий роман, который закончился тяжелым разрывом. Много лет Нюша и Егор и не общались. Недавно бывшие влюбленные решили наладить отношения и даже выпустили совместный трек "Mr. & Mrs. Smith".

Ранее Нюша похвасталась спортивной фигурой в мини-платье.

