Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Нюша в мохнатом мини показала накачанные бедра

Нюша в мохнатом мини показала накачанные бедра
Нюша. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица изогнулась в кресле

Нюша позировала в мохнатом мини-платье с перьями на одном из мероприятий. На фотографии артистка изгибается в кресле рядом со свечами. В центре кадра оказываются ее загорелые накачанные бедра. Снимок звезды в ультракоротком платье появился в "Инстаграм".

Поклонники восхищаются красотой певицы, сравнивают ее с дикой кошкой и интересуются, когда она выпустит новые песни. В последнее время артистка посвятила себя семейной жизни. В 2017 г. она вышла замуж за Игоря Сивова, а позже родила дочку, которую назвали Симбой.

После родов Нюша быстро вернулась в форму, ее поклонники в восторге от фигуры звезды.

"Вау, это законно – быть такой шикарной?", "Дикая львица", "Шикарно выглядишь, очень круто", "Когда новые песни?", "Очень красивая фотография, Вы, как всегда, просто потрясающая", "Дикая кошка", "Какая замечательная фотография, Вы очень красивая", "Великолепная", "Красавица", – написали под фото звезды.

В последнее время Нюша все чаще радует подписчиков в соцсети пикантными снимками. Она то раздвинет ноги на улице, то устроит сексуальную фотосессию на берегу моря. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей