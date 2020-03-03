Певица изогнулась в кресле

Нюша позировала в мохнатом мини-платье с перьями на одном из мероприятий. На фотографии артистка изгибается в кресле рядом со свечами. В центре кадра оказываются ее загорелые накачанные бедра. Снимок звезды в ультракоротком платье появился в "Инстаграм".

Поклонники восхищаются красотой певицы, сравнивают ее с дикой кошкой и интересуются, когда она выпустит новые песни. В последнее время артистка посвятила себя семейной жизни. В 2017 г. она вышла замуж за Игоря Сивова, а позже родила дочку, которую назвали Симбой.

После родов Нюша быстро вернулась в форму, ее поклонники в восторге от фигуры звезды.

"Вау, это законно – быть такой шикарной?", "Дикая львица", "Шикарно выглядишь, очень круто", "Когда новые песни?", "Очень красивая фотография, Вы, как всегда, просто потрясающая", "Дикая кошка", "Какая замечательная фотография, Вы очень красивая", "Великолепная", "Красавица", – написали под фото звезды.

В последнее время Нюша все чаще радует подписчиков в соцсети пикантными снимками. Она то раздвинет ноги на улице, то устроит сексуальную фотосессию на берегу моря.