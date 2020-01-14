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"Отличная поза": Нюша выставила голый зад

"Отличная поза": Нюша выставила голый зад
Нюша. Фото:instagram.com/nyusha_nyusha
Звезда выбрала для фотосессии пикантный купальник телесного цвета

Певица Нюша улетела на новогодние праздники из пасмурной Москвы на солнечный остров Бали. Звезда постоянно делится в соцсети фотографиями с тропического острова, предлагая подписчикам выбрать – какая из них лучше. Чтобы выгоднее подчеркнуть упругие формы, Нюша даже встала на четвереньки, чем вызвала бурю восторгов.

"В такой позе конечно только философские мысли в голове", "отличная поза. Она получилась огонь", "фигура бомба", "Классная задница у тебя", "ага большая", "дама потрясающая просто", "Тигрица", "Аппетитная попка", "секс", – написали восхищенные комментаторы на страничке звезды в Instagram.

Впрочем, не всем подписчикам понравились откровенные снимки: "Хороший фотошоп", "Лучше когда говорят о творчестве. А не о попе", "Не стыдно вам девушка", "муж вроде есть, дети тоже, стоишь раком полураздетая".

Итог подвела одна из поклонниц: "Ничего уже у "звезд" тайного не осталось. Все наизнанку" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Нюша рассказала о том, какое необычное имя они с супругом выбрали для своей дочки.

Валентина МАЙОРОВА

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