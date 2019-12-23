Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Нюша оправдалась за животное имя дочери

"Симба Игоревна": Нюша оправдалась за животное имя дочери
Нюша. Фото: www.globallookpress.com
Звезда считает, что ее выбор поможет ребенку в жизни

Певица Нюша  рассекретила имя своей годовалой дочки. Оказывается, счастливые родители назвали девочку весьма необычно – Симба. Это удивило пользователей Сети – на звезду обрушилась волна критики.

В интервью журналу Hello Нюша оправдалась, что и ей, и ее супругу нравится мультфильм "Король Лев", поэтому они и выбрали для наследницы такое имя, которое подходит для сильной личности. Певица добавила, что был запасной вариант – назвать дочку Мирославой, но в итоге  склонились к Симбе.

Выбор Нюши многим не понравился:

"Симба Игоревна Да, тяжеловато девочке в школе будет", "Совсем чеканулись с этими именами! Бедный ребенок", Ммне кажется она всех отчеств. звезд переплюнула...", "Сына Тимоном назовут", "Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга", "Понятно теперь, почему держали имя в секрете!!! Маразм крепчал". 

Впрочем, другие решили, что певица просто пошутила, и не стала раскрывать настоящего имени дочери.

"Да ладно, не может быть имя, прозвище наверное все-таки", "Серафима она", "Вы совсем что ли шуток не понимаете?" 

написали такие в Instagram.

Нюша вышла замуж два года назад, напоминает сайт "Комсомольская правда". Роскошную свадьбу сыграли на Мальдивах: диджеем стала Пэрис Хилтон, а среди гостей был замечен Леонардо Ди Каприо. Супругом звезды стал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей