Звезда считает, что ее выбор поможет ребенку в жизни

Певица Нюша рассекретила имя своей годовалой дочки. Оказывается, счастливые родители назвали девочку весьма необычно – Симба. Это удивило пользователей Сети – на звезду обрушилась волна критики.

В интервью журналу Hello Нюша оправдалась, что и ей, и ее супругу нравится мультфильм "Король Лев", поэтому они и выбрали для наследницы такое имя, которое подходит для сильной личности. Певица добавила, что был запасной вариант – назвать дочку Мирославой, но в итоге склонились к Симбе.

Выбор Нюши многим не понравился:

"Симба Игоревна Да, тяжеловато девочке в школе будет", "Совсем чеканулись с этими именами! Бедный ребенок", Ммне кажется она всех отчеств. звезд переплюнула...", "Сына Тимоном назовут", "Что, реально Симба? Хорошо, что не Чунга-Чанга", "Понятно теперь, почему держали имя в секрете!!! Маразм крепчал".

Впрочем, другие решили, что певица просто пошутила, и не стала раскрывать настоящего имени дочери.



"Да ладно, не может быть имя, прозвище наверное все-таки", "Серафима она", "Вы совсем что ли шуток не понимаете?"

- написали такие в Instagram.

Нюша вышла замуж два года назад, напоминает сайт "Комсомольская правда". Роскошную свадьбу сыграли на Мальдивах: диджеем стала Пэрис Хилтон, а среди гостей был замечен Леонардо Ди Каприо. Супругом звезды стал генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов, отмечает телеканал "Царьград".

